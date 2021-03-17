شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولى للسلاح" يمد فترة التأكيد على المشاركة ببطولة العالم بمصر حتى 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح، عن اتخاذ الإتحاد الدولى للعبة قرارا بمد فترة تأكيد الدول المشاركة فى بطولة العالم للشباب والناشئين التى تستضيفها مصر، حتى يوم 20 مارس.

وأكد الحسينى أن الإتحاد الدولى قرر ذلك فى ظل الإقبال الشديد للدول على المشاركة، حيث أكدت 64 دولة المشاركة فى بطولة العالم للناشئين والشباب التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل المقبل باستاد القاهرة .

وأشار الحسينى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أنه من المتوقع زيادة عدد المشاركين خلال المرحلة المقبلة فى ظل الرغبة فى المشاركة.

وقال الحسينى إن من أبرز الدول التى أكدت المشاركة أذربيجان والنمسا وفرنسا وروسيا وسويسرا والمكسيك وأمريكا وإسبانيا والفلبين.

وتشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، حيث تم إبلاغ الدول المشاركة على الوصول بحد أقصى يوم 1 أبريل، حيث إن البطولة تقام خلال الفترة من 3 حتى 11 من الشهر المقبل.

كما أكد الحسينى دخول أسر لاعبى بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب فى الفقاعة الطبية على نفقتهم الخاصة نظرا لحضورهم للمنافسات، وذلك كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا.

وقال الحسينى إن اللاعبين المشاركين فى البطولة من الوفود المشاركة من المصطحبين أسرهم سيطبق عليهم أيضا نظام الفقاعة الطبية.

وأشار الحسينى إلى أن تطبيق نظام الفقاعة الطبية فى بطولة العالم على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى نظمت فى مصر شهر يناير الماضى وحققت نجاحا باهرا وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الإحترازية.

وأضاف رئيس اتحاد السلاح أنه سيتم اتباع إجراءات احترازية فى البطولة بإجراء المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا كل 72 ساعة، موضحا أن هذا النظام سيطبق بعد نجاح تجربة استضافة بطولة العالم لكرة اليد شهر يناير الماضى، وتشهد البطولة تطبيق نظام الفقاعة الطبية، على غرار بطولة العالم لكرة اليد التى حققت نجاحا باهرا، وشهدت إشادة الصحة العالمية بالإجراءات الاحترازية.