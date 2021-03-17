شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي: فوز الأهلي على فيتا كلوب بداية لتحقيق العاشرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس الثلاثاء، على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الكونغولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي:«تعاهدنا بعد مباراة القاهرة أمام فيتا كلوب، التي انتهت بالتعادل (2-2)، أن نلعب للفوز فقط في كينشاسا لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وإسعاد الجماهير».

وتابع:«الفوز تحقق بتوفيق من الله أولاً، وبحماس اللاعبين وخبراتهم، بالإضافة إلى دور الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني».

وأضاف قائد الأهلي:«المباراة كانت صعبة بسبب الأجواء ودرجة الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، واللعب على أرض الخصم، ولكننا استطعنا التغلب على كل العقبات وتحقيق الفوز».

وأكد:«الأهلي حقق فوز مهم خارج أرضه، وأمام منافس قوي، لذلك اعتبر أن مباراة فيتا كلوب مجرد خطوة في مشوار طويل للاحتفاظ باللقب وتحقيق البطولة العاشرة لدوري أبطال إفريقيا وإسعاد الجماهير».

وأضاف: «أمامنا مباراتان لا بديل فيهما عن الفوز أمام المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي».

واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على أن الفريق يمضي في طريقه لتحقيق الانتصارات والبطولات المحلية والقارية، وإسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عن دعم ومساندة اللاعبين في جميع المواقف.