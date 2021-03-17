شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يصافح سيدات الزمالك لليد بعد تتويج الأهلي بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي على مصافحة لاعبات يد الزمالك بعد المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

وتوج الأهلي بالبطولة على حساب الزمالك بعد الفوز بالمباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء بصالة 6 أكتوبر الدولية، والتي انتهت بنتيجة (27-20).

وحرص رئيس الأهلي على تهنئة لاعبات الزمالك بالمستوى الجيد الذي قدمنه خلال المباراة، وقام بمصافحة جميع اللاعبات والجهاز الفني، في لافتة تعكس الروح الطيبة التي تربط بين الناديين الكبيرين والتأكيد على الروح الرياضية.

كما أشاد الخطيب بالمستوى الفني المرتفع للاعبات الزمالك والروح الرياضية التي سادت المباراة النهائية بين الفريقي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على سبورتينج، بينما تأهل الزمالك بعد الفوز على الشمس.