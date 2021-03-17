شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يهنئ سيدات الأهلي لليد بعد التتويج بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فريق سيدات كرة اليد، بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب نادي الزمالك

وأقيمت المباراة مساء اليوم الأربعاء على صالة 6 أكتوبر الدولية، وحرص الخطيب على حضورها لتشجيع اللاعبات.

وتقدم الأهلي على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة (18-13)، وواصل تألقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى (27-20).

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبات الفريق وإصرارهن على الفوز بالبطولة.

وأكد على تقديره للمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات على مدار مشوار البطولة، وتقديمهن أداءً مميزًا في المباراة النهائية، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في الفريق من أجل إحراز المزيد من الانتصارات والبطولات خلال الفترة القادمة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه على سبورتينج أمس الثلاثاء بنتيجة (27-23).