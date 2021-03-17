شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لسيدات الأهلي لليد : نريد تحقيق الدوري كما حققنا كأس مصر أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب يحيى يوسف المدير الفني لسيدات الأهلي لكرة اليد عن سعادته بعد فوز الفريق ببطولة كأس مصر لكرة اليد على حساب الزمالك .

ونجحت لاعبات الأهلى في الفوز بنتيجة 27- 20 ليتوج الفريق ببطولة كأس مصر لكرة اليد .

وفى تصريحات لموقع الأهلى الرسمي على الانترنت قال يوسف: «الأهلي تمكن من الفوز ببطولة كأس مصر واستحق ذلك عن جدارة».

وأوضح :«اللاعبات قدمت مستوى رائع في اليطولة قبل أن يتمكنوا من الفوز على نادي كبير في النهائي وهو نادي الزمالك مما جعل للبطولة طعم آخر» .

وقال يحيى يوسف المدير الفنى لفريق سيدات الأهلى لكرة اليد: «هذا الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق لقب الدوري» .

وأضاف: «هدفنا في المرحلة المقبلة الفوز ببطولة الدوري العام وهو الهدف الأكبر الذي يسعى الفريق لتحقيقه خلال المرحلة المقبلة».

ووجه المدير الفنى لفريق سيدات الاهلي الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وخصوصا محمود الخطيب رئيس النادي الذي يحرص على دعم الفريق على حد قوله .