شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة توقع بروتوكولًا طبيًا للأبطال «الباراليمبيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استضاف المركز الأوليمبى بالمعادى اجتماع لجنة إعداد البطل الباراليمبى لتوقيع بروتوكول مع مستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر، لتوفير الرعاية الطبية للأبطال الباراليمبيين.

وجاء ذلك لتوقيع بروتوكول الرعاية الطبية للأبطال الباراليمبيين مع مستشفى الطب الرياضى بمدينة نصر، وشكّل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لجنة إعداد البطل الباراليمبى لمناقشة التخطيط لدورة الألعاب الأوليمبية 2021، وضمت اللجنة كلًا من: الدكتور صبحى حسانين رئيسًا للجنة، وأعضاء اللجنة: محيى بدير والدكتور عمرو الحداد والدكتورة حياة خطاب والدكتور أحمد آدم وإبراهيم أمين.