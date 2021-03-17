شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يعلن قائمة المنتخب 26 لاعبًا.. حل أزمة مصطفى محمد وانتهاء الدورى 30 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول، بقيادة حسام البدرى، اليوم الخميس، قائمة المنتخب، استعدادًا لمواجهة كينيا وجزر القمر فى ختام منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون. واستقر حسام البدرى على إعلان القائمة النهائية للمباراتين، والتى ستضم عددا كبيرا من اللاعبين ما بين 26 و28 لاعبا، من بينهم 4 حراس مرمى، حيث فضل البدرى وجهازه المعاون ضم 26 لاعبا على الأقل، تحسبا لظهور أى حالات مصابة بكورونا قبل السفر إلى كينيا، الذى تقرر أن يكون فى الثالث والعشرين من مارس الجارى. ويخضع لاعبو المنتخب إلى مسحة طبية، السبت المقبل، أول أيام التجمع للمعسكر المغلق للمباراتين، وفى حالة ظهور أى حالات إيجابية سيتم ضم لاعبين جدد بدلا منهم.

ويخوض الفريق تدريباته أيام السبت والأحد والاثنين، ليلا، فى نفس موعد مباراة كينيا التى ستقام ليلا فى نيروبى تحت الأضواء الكاشفة. فى سياق متصل، أعلن الجهاز الفنى اقتراب انتهاء أزمة مصطفى محمد، مهاجم المنتخب، وجالطا سراى التركى بعد فقده لجواز السفر بعد تعرضه لحادث سرقة فى تركيا، حيث تواصل محمد بركات، مدير المنتخب، مع اللاعب، وطالبه بالتوجه إلى السفارة المصرية فى تركيا لاستخراج وثيقة مؤقتة تمكنه من العودة إلى القاهرة للانضمام لمعسكر المنتخب.

فى شأن آخر، استقرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، على انتهاء بطولة الدورى هذا الموسم 30 سبتمبر المقبل. ورفض أحمد مجاهد أى اقتراح بإلغاء بطولة الدورى هذا الموسم، مؤكدا أن هذا حل غير مقبول على مستوى الرأى العام، وطالبت اللجنة الأندية بسداد الرسوم المفروضة عليهم قانونيا، والتى تمثل العبء الأكبر من المديونية، فيما طالبت الأندية بتحمل الاتحاد رسوم المسحات الطبية أسوة بالموسم الماضى، إلا أن اللجنة تمسكت بتحمل الأندية للنفقات وفقا للائحة الأندية المعتمدة فى عهد اللجنة الخماسية.