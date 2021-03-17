اخبار الرياضه

سيدات يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك

0 نشر
هبة الله محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.

وأقيمت المباراة على صالة 6 اكتوبر الدولية، وتقدم الأهلي على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة (18-13)، وواصل تألقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى (27-20).

وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية بعد تغلبه أمس الثلاثاء على سبورتينج بنتيجة (27-23).

وشهد تتويج سيدات يد الأهلي حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا