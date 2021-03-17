شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يتوج ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء.
وأقيمت المباراة على صالة 6 اكتوبر الدولية، وتقدم الأهلي على الزمالك في الشوط الأول بنتيجة (18-13)، وواصل تألقه في الشوط الثاني لتصل النتيجة إلى (27-20).
وكان الأهلي قد صعد للمباراة النهائية بعد تغلبه أمس الثلاثاء على سبورتينج بنتيجة (27-23).
وشهد تتويج سيدات يد الأهلي حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والأستاذ طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والكابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي.
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