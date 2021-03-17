شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام وحقائق تُدعم تشيلسي قبل موقعة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم الأربعاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة اللندنية، في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كان البلوز قد حسم فوزه في مباراة الذهاب إلى ملعب أرينا ناسيونالا بفضل هدف المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو.

ويدخل الروخي بلانكوس مباراة الأربعاء دون أي غيابات في صفوفه، على عكس مباراة الذهاب، والتي شهدت غياب الخماسي، كيران تريبيير للإيقاف وسيمي فرساليكو ويانيك كاراسكو وخوسيه ماريا خيمينيز، بالإضافة إلى هيكتور هيريرا لإصابته بفيروس كورونا.

ويحتاج البلوز للفوز بأي نتيجة أو التعادل للتأهل لدور الثمانية، في المقابل يحتاج أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، للفوز بفارق هدفين للتأهل.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 10 أرقام تُدعم تشلسي قبل موقعة أتلتيكو مدريد..

1- لعب تشيلسي وأتلتيكو مع بعضهما البعض في ثماني مناسبات سابقة (سبع دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر مرة واحدة) حيث فاز البلوز بثلاث مرات وأتلتيكو مرتين.

2- كان اللقاء السابق الوحيد في دوري أبطال أوروبا في مرحلة خروج المغلوب في الدور نصف النهائي في 2013/2014. بعد التعادل السلبي في إسبانيا، وتعرض تشيلسي للهزمية 3-1 في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج.

3 - حقق تشيلسي أكبر فوز له في دوري الأبطال على حساب ماريبور السلوفاني بستة أهداف مقابل لا شيء، في موسم 21/10/ 2014 وعاد و كرر الأمر نفسه أمام كارباج الأذربيجاني في مرحلة المجموعات موسم 12/09/2017.

4 - يسجل أوليفييه جيرو هدفًا كل 38 دقيقة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وهي أفضل نسبة في موسم لعبها أي لاعب 200 دقيقة على الأقل في ذلك الموسم في تاريخ المسابقة. إنه الأفضل في دوري الأبطال منذ تون بلانكر في 1979/80 ، الذي سجل هدفًا واحدًا كل 34 دقيقة لأياكس.

5 - يأمل تشيلسي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2013-2014، حيث تغلب على غلطة سراي التركي بقيادة نجمه ديدييه دروجبا في دور الـ16 في ذلك الموسم، واستمرت مغامرة البلوز وفازه على باريس سان جيرمان في ربع النهائي قبل أن يتعرض للهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.

6 - خرج تشيلسي من دور الـ16 في آخر أربع مناسبات، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي مرتين، برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

7 - لم يتم إقصاء تشيلسي في مباراة خروج المغلوب الأوروبية من ذهاب وإياب بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه (تقدم من 13).

8 - لم يتعرض تشيلسي لأي خسارة في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا أمام الفرق الإسبانية (انتصاران وتعادلان)، وحافظ على شباكه نظيفة في كل من المباريات الثلاث الأخيرة.

9 - لم يُحقق تشيلسي أي فوز في المباريات الخمس الماضية أمام الأندية الإسبانية على ملعب ستامفورد بريدج (ثلاثة تعادلات وهزيمتين) ، منذ الفوز 1-0 على برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2011/12.

10- لعب تشيلسي 12 مباراة ذهابًا وإيابًا ضد الأندية الإسبانية (أربعة انتصارات وثماني هزائم)، وكان آخرها في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا 2017/18 عندما خسر من برشلونة 4-1 في مجموع المباراتين.