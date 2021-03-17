شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ اجراءات استخراج تأشيرات السفر الي الجزائر لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ احمد زاهر المدير الإداري للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك في التجهيز لرحلة سفر الفريق الي الجزائر من خلال استخراج تأشيرات السفر مبكراً لتفادي حدوث أي ازمة قبل السفر.

ويستعد الزمالك للسفر الي الجزائر خلال شهر ابريل المقبل لمواجهة فريق مولودية الجزائر ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

واعد زاهر، كشف بأسماء كل اللاعبين المقيدين افريقياً لإستخراج التأشيرات لهم تحسباً لإختيار باتريس كارتيرون اياً منهم لخوض المواجهة.

ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز علي المولودية للتمسك بأمل حجز احد مقعدي التأهل للدور قبل النهائي للبطولة بعدما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين عقب الخسارة من الترجي التونسي في اخر مباراة بين الفريقين.