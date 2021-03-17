شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لرمضان صبحي وشريف إكرامي مع بيراميدز في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقدم رمضان صبحي نجم الفريق الكروي بنادي بيراميدز مستويات مميزة مع الفريق منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري سواء فى بطولة الدوري أو الكونفيدرالية.

وخاض رمضان صبحي مع بيراميدز حتى الآن 20 حيث سجل 9 أهداف وصنع هدف واحد حتى الآن فى البطولتين المحلية والأفريقية.

كما شهدت البطولة تألق شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الكروي الاول بنادي بيراميدز مع فريقه خلال بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على نامونجو.

وخرج شريف إكرامي خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية مع بيراميدز هذا الموسم في الكونفدرالية.

وتعد المرة الأولى التي يخرج فيها بـ4 شباك نظيفة أو أكثر في البطولات الأفريقية منذ يونيو 2017 مع الأهلي عندما حافظ على شباكه 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا.

وبعد فوز بيراميدز على نامونجو يحقق الفريق العلامة الكاملة في الكونفدرالية بـ 6 نقاط من مباراتين.