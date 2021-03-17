شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهدي درعه للسفير المصري في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدت بعثة نادي بيراميدز درعها للسيد السفير محمد جابر أبو الوفا سفير جمهورية مصر العربية في تنزانيا، على هامش مباراة نامونجو وبيراميدز في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم خالد بدر رئيس بعثة بيراميدز في دار السلام، درع النادي لمعالي السفير، معربا عن جزيل شكره لسيادته ولجميع أفراد طاقم السفارة المصرية في تنزانيا على الجهد العملاق المبذول وتقديم كل أوجه الدعم للبعثة قبل وصولها إلى تنزانيا وخلال فترة وجودها في دار السلام.

وحرص معالي السفير وطاقم السفارة على حضور المباراة من مقصورة استاد بنجامين مكابا بمدينة دار السلام لدعم فريق بيراميدز في مباراته الهامة بالجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.