تطور جديد بشأن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، عن تطور جديد بشأن مستقبل الكرواتي لوكا ​مودريتش​ نجم وسط ​ريال مدريد​ خلال الموسم المقبل.



وينتهي عقد مودريتش مع الميرينغي في الصيف المقبل، وبامكانه التفاوض مع اي نادي.

وبحسب برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني، فإن مودريتش وافق على عرض ريال مدريد، وسيوقع على ​عقد جديد​ لمدة موسم واحد فقط، مع تخفيض الراتب بنسبة 10%.

وكانت العديد من التقارير الإسبانية، زعمت أن اللاعب الكرواتي يفضل اعتزال كرة القدم بقميص ريال مدريد.

وتعمل إدارة النادي الملكي على منح اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا عقد التجديد لمدة موسم واحد.