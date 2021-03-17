تورينو يعود من بعيد ويقلب النتيجة في الوقت القاتل امام ساسولو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

ضمن منافسات المباراة المؤجلة من المرحلة 24 خلال فعاليات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم " ​الكالتشيو​ "، قلب فريق ​تورينو​ الطاولة بشكل جنوني بعد أن كان متأخراً 2 - 0 ليحقق الفوز الخيالي في الوقت القاتل بنتيجة 3 - 2 امام فريق ​ساسولو​ في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب أولمبيكو دي تورينو بغياب الجماهير بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ الخطير.



وبالعودة الى مجريات اللقاء، فقد تقدم ساسولو 2 - 0 عن طريق اللاعب دومينيكو بيراردي في الدقيقتين السادسة و38 قبل أن يعود صاحب الارض من بعيد ويسجل ثلاثية حملت توقيع سيموني زازا هدفان في الدقيقتين 77 و90 وزميله رولاندو ماندراغورا هدف في الدقيقة 87 لينتهي اللقا بفوز تورينو الغالي بنتيجة 3 -2 محققاً 3 نقاط غالية وثمينة.