- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سولسكاير: نحتاج لتقديم افضل مستوى لدينا لتخطي ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021
أكد أولي غونار سولسكاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الانكليزي، أنّ فريقه يسعى لتحقيق الفوز على ميلان الإيطالي، فيإياب دور الـ"16" من الدوري الأوروبي.
وقال سولسكاير قبل المباراة:" ليس لديّ ذكريات كثيرة عن ملعب السان سيرو كلاعب، أعتقد أنني لعبت فقط مباراة ودية هناك".
واضاف:" نحن جميعًا في مانشستر يونايتد نهدف إلى الفوز بكل الألقاب، لكن يُمكن أنّ تكون محظوظًا أو سيء الحظ".
وتابع:" نحن بحاجة إلى تقديم أفضل مستوى لدينا ضد ميلان من أجل التأهل إلى الدور القادم، لم نكن محظوظين أبدًا بالتعادل في المباراة الماضية".
وأتم قائلًا:" يحتاج اللاعبون إلى تعلم كيفية التعامل مع جميع الضغوط والتوقعات بأن ينتهي بك الأمر بالحصول على الجوائز إذا كنت متسقًا بدرجة كافية".