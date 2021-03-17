سولسكاير: نحتاج لتقديم افضل مستوى لدينا لتخطي ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

أكد أولي غونار ​سولسكاير​ مدرب فريق مانشستر يونايتد الانكليزي، أنّ فريقه يسعى لتحقيق الفوز على ​ميلان​ الإيطالي، فيإياب دور الـ"16" من الدوري الأوروبي.



وقال سولسكاير قبل المباراة:" ليس لديّ ذكريات كثيرة عن ملعب السان سيرو كلاعب، أعتقد أنني لعبت فقط مباراة ودية هناك".

واضاف:" نحن جميعًا في مانشستر يونايتد نهدف إلى الفوز بكل الألقاب، لكن يُمكن أنّ تكون محظوظًا أو سيء الحظ".

وتابع:" نحن بحاجة إلى تقديم أفضل مستوى لدينا ضد ميلان من أجل التأهل إلى الدور القادم، لم نكن محظوظين أبدًا بالتعادل في المباراة الماضية".

وأتم قائلًا:" يحتاج اللاعبون إلى تعلم كيفية التعامل مع جميع الضغوط والتوقعات بأن ينتهي بك الأمر بالحصول على الجوائز إذا كنت متسقًا بدرجة كافية".