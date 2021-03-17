كأس الكونفيدرالية: بيراميدز يتخطى نامونغو ونهضة بركان يتعثر امام كوتون الكاميروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

نجح فريق ​بيراميدز​ المصري في تحقيق فوزاً مهماً خارج الديار على حساب مضيفه ​نامونغو​ التنزاني بنتيجة (2-0)، في ​الجولة الثانية​ للمجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة ​كأس الكونفيدرالية​ الأفريقية.



وسجل رمضان صبحي نجم بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة 70 من ضربة جزاء، ثم أضاف عمر جابر الهدف الثاني (85).

ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إلى 6 نقاط، معززا صدارة ترتيب المجموعة قبل لقاء الرجاء المغربي ومضيفه نكانا الزامبي في نفس المجموعة.

وانتهى اللقاء الذي جمع نايسا ستارز الزامبي مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري بالتعادل الايجابي 2-2، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وخسر فريق نهضة بركان المغربي امام كوتون سبورت الكاميروني بنتيجة 2-0.