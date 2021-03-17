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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كأس الكونفيدرالية: بيراميدز يتخطى نامونغو ونهضة بركان يتعثر امام كوتون الكاميروني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021
نجح فريق بيراميدز المصري في تحقيق فوزاً مهماً خارج الديار على حساب مضيفه نامونغو التنزاني بنتيجة (2-0)، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وسجل رمضان صبحي نجم بيراميدز هدف التقدم في الدقيقة 70 من ضربة جزاء، ثم أضاف عمر جابر الهدف الثاني (85).
ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إلى 6 نقاط، معززا صدارة ترتيب المجموعة قبل لقاء الرجاء المغربي ومضيفه نكانا الزامبي في نفس المجموعة.
وانتهى اللقاء الذي جمع نايسا ستارز الزامبي مع نظيره شبيبة القبائل الجزائري بالتعادل الايجابي 2-2، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية.
وخسر فريق نهضة بركان المغربي امام كوتون سبورت الكاميروني بنتيجة 2-0.