قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة ميلان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي ​ميلان​ الايطالي في اياب الدور الـ16 من مسابقة ​الدوري الاوروبي​.



وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب اولد ترافورد.

وجاءت قائمة الشياطين الحمر الذي ستسافر إلى مدينة ميلانو على الشكل التالي:

حراسة المرمى: دي خيا، هندرسون، لي غرانت.

خط الدفاع: ليندلوف، ماغواير، لوك شاو، أليكس تيليس، تاونزيبي، وان بيساكا، براندون ويليامز.

خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، دانيل جايمس، نيمانيا ماتيتش، مكتوميناي، بوغبا، فان دي بيك، غرينوود، أماد ديالو.

خط الهجوم: كافاني، راشفورد.