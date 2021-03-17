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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة ميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021
أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي عن القائمة الرسمية للفريق التي سيواجه بها نادي ميلان الايطالي في اياب الدور الـ16 من مسابقة الدوري الاوروبي.
وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب اولد ترافورد.
وجاءت قائمة الشياطين الحمر الذي ستسافر إلى مدينة ميلانو على الشكل التالي:
حراسة المرمى: دي خيا، هندرسون، لي غرانت.
خط الدفاع: ليندلوف، ماغواير، لوك شاو، أليكس تيليس، تاونزيبي، وان بيساكا، براندون ويليامز.
خط الوسط: برونو فرنانديز، فريد، دانيل جايمس، نيمانيا ماتيتش، مكتوميناي، بوغبا، فان دي بيك، غرينوود، أماد ديالو.
خط الهجوم: كافاني، راشفورد.