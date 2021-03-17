رابطة الليغا توافق على تنصيب لابورتا رئيساً لـ برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

حسمت رابطة ​الدوري الاسباني​ (الليغا)، اليوم مصير خوان ​لابورتا​ الفائز في الانتخابات الأخيرة على مقعد رئاسة برشلونة.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ​رابطة الليغا​ قد وافقت على قرار تنصيب لابورتا رئيسًا للنادي الكتالوني.

وجاء قرار الرابطة بناء على نجاح لابورتا في الحصول على ضمانات مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي (125 مليون يورو)، وهذا شرط أساسي من أجل اعتماد فوزه بالرئاسة.

وقال برشلونة إنه سيعلن تنصيب لابورتا رئيسًا للنادي اليوم، حيث سيقام الحفل على ملعب "كامب نو".