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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رابطة الليغا توافق على تنصيب لابورتا رئيساً لـ برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021
حسمت رابطة الدوري الاسباني (الليغا)، اليوم مصير خوان لابورتا الفائز في الانتخابات الأخيرة على مقعد رئاسة برشلونة.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رابطة الليغا قد وافقت على قرار تنصيب لابورتا رئيسًا للنادي الكتالوني.
وجاء قرار الرابطة بناء على نجاح لابورتا في الحصول على ضمانات مالية بقيمة 15% من ميزانية النادي (125 مليون يورو)، وهذا شرط أساسي من أجل اعتماد فوزه بالرئاسة.
وقال برشلونة إنه سيعلن تنصيب لابورتا رئيسًا للنادي اليوم، حيث سيقام الحفل على ملعب "كامب نو".