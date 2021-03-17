هدف خرافي في الدرجة الثانية الايطالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

خلال مباراة ضمن الجولة الـ29 من دوري ​الدرجة الثانية الايطالية​ بين فريق فيرتوس إينتيلا وضيفه كريمونيزي، تم تسجيل هدف رائع من مسافة بعيدة جدا. ولعب دانيلي بورا حارس مرمى أصحاب الأرض، كرة طويلة تجاه ميكيلي كاستاينيتي، مدافع فريق كريمونيزي، الذي لم يتردد في تسديدها مباشرة من منتصف ملعبه من مسافة نحو 65 مترا في مرمى الخصم، مسجلا الهدف الثاني لفريقه في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 2-0.

