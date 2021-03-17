ليفربول يحدد بديل فينالدوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

كشفت تقارير صحف انكليزية، أنّ نادي ​ليفربول​ يرغب في ضم لاعب وسط جديد، خلال نافذة الانتقالات الصيفية القادمة لتعويض رحيل جورجينيو ​فينالدوم​ عن قلعة الانفيلد.



وينتهي عقد الهولندي الدولي مع بطل البريمييرليغ في صيف 2021، ويستطيع فينالدوم الانتقال الى اي نادي بالمجان.

ويرغب فينالدوم في الحصول على عقد مدته 4 سنوات، من أجل الموافقة على تمديد عقده في "آنفيلد"، ولكن إدارة الريدز ترفض هذا الطلب.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ليفربول يريد التعاقد مع الدولي النروجي ساندير ​بيرغ​ نجم وسط ​شيفيلد​ يونايتد.

وأوضحت، أنّ بيرغ يريد مغادرة شيفيلد في الصيف القادم، في ظل اقترابه من الهبوط الى دوري الدرجة الأولى الإنكليزي (تشامبيون شيب).

وشارك بيرغ مع شيفيلد في 13 مباراة، ونجح في تسجيل هدف وصنع مثله.