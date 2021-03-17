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الاتحاد المصري يطالب الاندية بدفع تكاليف فحوصات الكورونا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

طالب ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ يوم الخميس جميع الاندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا فيما يتعلق بتكاليف فحوصات ​فيروس ​، وهي التي تمثل المديونية الأكبر. وأشار اتحاد الكرة نقلا عن موقع الشروق المصري إلى أنه يتخذ تلك الخطوات حتى لا يتم اتهامه بارتكاب مخالفات مالية من قبل لجان التفتيش عليه.

من جهة أخرى، طالب عدد كبير من أندية ​​ الممتاز خلال اجتماعها مع اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة استمرار تحمل الجبلاية تكلفة المسحات الطبية خلال الفترة المقبلة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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