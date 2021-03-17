الاتحاد المصري يطالب الاندية بدفع تكاليف فحوصات الكورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

طالب ​الاتحاد المصري لكرة القدم​ يوم الخميس جميع الاندية بدفع الرسوم المفروضة قانونا فيما يتعلق بتكاليف فحوصات ​فيروس كورونا​، وهي التي تمثل المديونية الأكبر. وأشار اتحاد الكرة نقلا عن موقع الشروق المصري إلى أنه يتخذ تلك الخطوات حتى لا يتم اتهامه بارتكاب مخالفات مالية من قبل لجان التفتيش عليه.



من جهة أخرى، طالب عدد كبير من أندية ​الدوري المصري​ الممتاز خلال اجتماعها مع اللجنة الثلاثية المُكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة استمرار تحمل الجبلاية تكلفة المسحات الطبية خلال الفترة المقبلة.