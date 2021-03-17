شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب سينر يقصي أغوت من دورة دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الشاب الإيطالي يانك سينر، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف رابعاً، 6-4 و3-6 و7-5، الأربعاء، في ثمن نهائي دورة دبي الدولية بالتنس.

ونجح سينر، البالغ 19 عاماً، في ضرب 16 إرسالاً ساحقاً في المباراة التي استمرت ساعتين و24 دقيقة مع الإسباني، الفائز باللقب في دبي عام 2018.

ويسعى سينر، أصغر لاعب بين المصنفين المئة الأوائل، لإحراز لقبه الثالث في غضون الأشهر الستة الأخيرة، بعد فوزه بدورتي صوفيا البلغارية، وملبورن الأسترالية.

وتقدّم الإيطالي في المجموعة الثالثة 4-2 برغم تراجع نسبة نجاحه على إرساله الثاني إلى 38 في المئة، إلا انه رفع من مستواه في الوقت الحاسم ليفوز على المصنف رابعاً في الدورة.

وقال سينر، المصنف 16 في الدورة «إنه لاعب رائع، وهو صلب جداً. وبالنسبة إلي كان من الصعب أن أجد التوازن الصحيح في الملعب، عدم التسرّع كثيراً وعدم التباطؤ. لذا اعتقد أن هذا هو كان مفتاح الفوز».

وتابع «أتطلع إلى هذا النوع من المباريات، المباريات الصعبة، التعرف إلى نفسي أكثر، مباراة بعد الأخرى ومحاولة التطور. أعتقد أن هذا هو هدفي الأساس».

وضرب الإيطالي موعداً في الدور التالي مع الروسي أصلان كاراتسيف الذي قلب تأخره أمام الإيطالي لورنتسو سونيجو، المصنف 17، إلى فوز 3-6 و6-3 و6-4.

وتأهل الكندي دنيس شابوفالوف، المصنف ثالثاً، إلى ربع نهائي إحدى دورات اللاعبين المحترفين للمرة الـ21 في مسيرته، بفوزه على البولندي هوبرت هوركاش 6-4 و6-3، وهو الفوز الأول لشابوفالوف البالغ 21 عاماً، على هوركاش في ثلاث مباراة جمعت بينهما، في مباراته الـ200 في مسيرته.

وفرض شابوفالوف إيقاعه منذ البداية ونجح في كسر إرسال منافسه في الشوط الثالث، لينهي المجموعة الأولى لمصلحته في 43 دقيقة من دون أن يخسر سوى نقطة يتيمة على إرساله الأول.

وتابع الكندي ضغوطه في المجموعة الثانية، وخسر أربع نقاط فقط على إرساله ليحسمها لمصلحته، والمباراة أيضاً. وقال شابوفالوف «بالتأكيد، ألعب كرة مضرب جيدة»، مضيفاً «من الواضح أني عانيت سابقاً أمام أوبرت. إنه لاعب عظيم ويملك أسلحة قوية. من الصعب اللعب أمامه، لذا أنا سعيد لتحقيق فوزي الأول عليه».

ويلتقي الكندي مع الفرنسي المخضرم جيريمي شاردي (34 عاماً) الفائز على الروسي كارن خاتشانوف، الثامن، بنتيجة 6-7 (3-7) و6-4 و6-4.