شكرا لقرائتكم خبر عن ليبرون جيمس يشتري أسهماً في نادي ريد سوكس للبيسبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترى نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس، أسهماً في نادي بوسطن ريد سوكس الأمريكي للبيسبول، وفي سباقات ناسكار الأمريكية، ليضيفها إلى أسهم يملكها في نادي ليفربول الانجليزي لكرة القدم.

وبات جميس الذي قاد ليكرز إلى إحراز لقب بطل الدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة الموسم الماضي، وشريكه رجل الأعمال مافريك كارتر، شريكين لمجموعة «فينوي سبورتس جروب» مالكة ليفربول، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مثل «بوسطن جلوب»، و«يو إس أي توداي»، و«أي إس بي إن».

ويملك جيمس (36 عاماً)، ما نسبته اثنين في المئة من أسهم ليفربول، لكن شراكته الجديدة مع «فينوي» سترفع من هذه النسبة، إلى حصة في ريد سوكس، شركة إدارة رياضية، شبكة نقل رياضية وفريق راوش فنواي رايسينح في ناسكار.

ويملك جيمس أيضاً شركة إنتاج ترفيهية في هوليوود، وسيطلق فيلماً بعنوان «سبايس جام: إرث جديد»، في وقت لاحق من العام الحالي.