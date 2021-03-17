شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي بعد الفوز على فيتا كلوب: لاعبونا يعرفون قيمة الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على تهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس بالكونغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال الشناوى في تصريحات نشرتها قناة الأهلى على يوتيوب:" تعاهدنا بعد مباراة القاهرة أمام فيتا كلوب أن نلعب للفوز فقط في كينشاسا لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب وإسعاد جماهير القلعة الحمراء والحمد لله حققنا المراد".

أضاف حارس الأهلى:" اللاعبون كانوا رجالا على قدر المسئولية وهذه روح الأهلى ومعدنه، والتي تظهر في المواقف الصعبة وكل اللاعبين يعلمون قيمة النادى الأحمر جيدا ويسعوا للفوز في كل مباراة لإسعاد الجمهور".

وواصل الشناوى:" نركز في كل مباراة حدة وفى هذه الفترة هدفنا تخطى دور المجموعات، ثم التفكير في المباريات والأدوار المقبلة ونحمد الله على الفوز أمام فيتا كلوب الكونغولى وحالفنا التوفيق الذى غاب عننا في القاهرة".

وفى سياق متصل تسلم الشناوى من ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق جائزة نسر الشهر ، بعد دوره المهم مع الفريق خلال المباريات الماضية وتصدياته المميزة للكرات الخطيرة.

وفى ذات السياق تأكد غياب محمد الشناوى قائد الأهلى عن مباراة فريقه المحلية القادمة ضد النصر فى دور الـ32 لكأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه ضد الإسماعيلي.