شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة بيراميدز و نامونجو التنزانى في الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف "، فيديو ملخص لمباراة بيراميدز و نامونجو التنزانى في دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية .

وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا غاليًا على نظيره نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدف فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى.

بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.