شكرا لقرائتكم خبر عن دفندر المحلة يدخل قائمة المرشحين للمنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد الندرى لاعب غزل المحلة دائرة الضوء للانضمام لقائمة المنتخب الأوليمبى، التي ستدخل معسكر مارس الجارى ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل .

شهدت مباريات الفلاحين الأخيرة مشاركة الندرى بشكل فعال، وخطف أنظار أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب ، ليتم وضعة ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة التي سيتم مشاهدتها على الطبيعة في معسكر مارس مع المجموعة الأساسية التي استقر عليها شوقى غريب وينتظر قرار حسام البدرى بضم اللاعبين لقائمة المنتخب الأول .

ويعتمد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على اللاعب أحمد الندرى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ظهر بشكل قوى، وساهم خلالها فى حسم كثير من اللقاءات وتحقيق الفوز ، حيث شارك اللاعب في 14 مباراة من أصل 16 .

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على خوض تدريبات الفريق على استاد بتروسبورت أثناء المعسكر المقبل، وينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى حسم موقف وديتى جنوب أفريقيا المقرر لهما الشهر الجارى، وموافقة اتحاد الكرة على استضافة جنوب أفريقيا ولعب وديتين بالقاهرة.