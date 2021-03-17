شكرا لقرائتكم خبر عن دفندر المحلة يدخل قائمة المرشحين للمنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد الندرى لاعب غزل المحلة دائرة الضوء للانضمام لقائمة المنتخب الأوليمبى، التي ستدخل معسكر مارس الجارى ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو المقرر لها الصيف المقبل .
شهدت مباريات الفلاحين الأخيرة مشاركة الندرى بشكل فعال، وخطف أنظار أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الاولمبى بقيادة شوقى غريب ، ليتم وضعة ضمن مجموعة من الوجوه الجديدة التي سيتم مشاهدتها على الطبيعة في معسكر مارس مع المجموعة الأساسية التي استقر عليها شوقى غريب وينتظر قرار حسام البدرى بضم اللاعبين لقائمة المنتخب الأول .
ويعتمد خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على اللاعب أحمد الندرى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ظهر بشكل قوى، وساهم خلالها فى حسم كثير من اللقاءات وتحقيق الفوز ، حيث شارك اللاعب في 14 مباراة من أصل 16 .
واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على خوض تدريبات الفريق على استاد بتروسبورت أثناء المعسكر المقبل، وينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى حسم موقف وديتى جنوب أفريقيا المقرر لهما الشهر الجارى، وموافقة اتحاد الكرة على استضافة جنوب أفريقيا ولعب وديتين بالقاهرة.
وطالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، بإرسال القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 50 لاعباً قبل منتصف شهر مايو المقبل، وهو الموعد النهائى لإرسال القائمة، وشدد فيفا فى خطابه للمنتخب الأولمبى بضرورة التأكد من التسجيل والقيد فى القائمة المبدئية لأى لاعب أو مدرب أو إدارى أو طبيب، حيث سيتم اختيار القائمة النهائية للأولمبياد من بين القائمة الأولية، ولا يجوز إدراج أى اسم فى القائمة النهائية ليس موجودا فى القائمة الأولية.