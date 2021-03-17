شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة توفيق وحمدى بعد مواجهة نامونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز أن الثنائي أحمد توفيق ومحمد حمدي تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريق مع نامونجو التنزاني في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح طبيب بيراميدز أن توفيق يعاني من شد في العضلة الخلفية وسيغيب على إثرها لمدة أسبوع عن الملاعب للعلاج والتأهيل، على أن يجري أشعة لمعرفة مدى قوة الإصابة.

أضاف المنيري بأن محمد حمدي يعاني من إصابة قوية في منشأ العضلة الأمامية اليسرى تعرض لها في اللقاء ويحتاج لعلاج وتأهيل لمدة 10 أيام بسبب تلك الإصابة، على أن يجري أشعة هو الآخر خلال الساعات المقبلة.

وفاز بيراميدز حقق الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى. بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

أحمد توفيق

محمد حمدى