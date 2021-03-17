شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد مديرا فنيا للنجوم وكريم شحاته مديرا للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة النجوم مع كريم حسن شحاته مديرا للكرة، بعد رحيل الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة أحمد العجوز، وتعيين عبد الناصر محمد بدلا منه بعد اعتذار الأول بسبب ظروف خاصة .

ويتكون الجهاز الفني للنجوم من كريم شحاته مديرا للكرة وعبد الناصر محمد مديرا فنيا وشادي الطويلة ونادر الطويلة مشرفين على الكرة، مصطفى عسكر مدرباً عاماً، أحمد المحمدي مدرباً، أحمد الضظوي مدرباً مساعداً، ووسام إسماعيل مدرباً لحراسة المرمى، سيد إمام وماهر اليمني مديرين إداريين ، محمد عقاب طبيب الفريق ، عبد المنعم إسحق أخصائي إصابات الملاعب.

ويستعد الجهاز الفني الجديد لقيادة النجوم إبتداءاً من اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نادي زد يوم الجمعة المقبلة على ملعب النجوم بأكتوبر في إطار الجولة الثامنة عشر من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب".

ويحتل الفريق الأول بنادي النجوم المركز العاشر برصيد 20 نقطة بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب".

من ناحية أخرى عاد فريق الترسانة لصدارة المجموعة الثانية بعد الفوز الصعب على طنطا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن فعاليات الجولة الـ17 بالقسم الثانى، ليرتفع رصيد الشواكيش إلى 30 نقطة فى صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 15 نقطة فى المركز الأخير للمجموعة.

كما تعادل بورتو السويس سلبيا مع زد إف سى ليعود لوصافة المجموعة بفارق الأهداف عن المتصدر، بينما رفع زد إف سى رصيده إلى 21 نقطة فى المركز التاسع، فى الوقت نفسه تعادل الداخلية مع القناة بثلاثة أهداف لمثلها ليرتفع رصيد الفريق الشرطى إلى 29 نقطة فى المركز الثالث، بينما رفع أبناء القناة رصيدهم إلى 23 نقطة فى المركز السادس .

وأسفرت باقى نتائج المجموعة عن عودة بتروجت للإنتصارات مع ربين ياسين بالفوز علي السكة الحديد بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الثانى عشر، بينما توقف رصيد السكة عند 18 نقطة فى المركز الثالث عشر ، وفاز الزرقا علي سرس الليان بهدفين لهدف ، وحول جمهورية شبين تأخره بهدفين أمام النصر للفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل منتخب السويس مع النجوم بهدف لمثله، بينما تعادل المريخ البورسعيدى وكوكاكولا سلبيا.