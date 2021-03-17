شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخوض 3 وديات في فترة توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر فريق سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي على خوض ثلاثة مباريات ودية في فترة توقف الدوري في الفترة من 20 مارس حتى نهاية الشهر الجاري.

ويواجه سموحة كلا من الرجاء 21 مارس، وانبي في القاهرة 22 مارس، ويختتم الوديات بمواجهة طلائع الجيش 24 مارس.

ووضع أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، برنامجا تأهيليا لعلى غزال مدافع وسط الفريق العائد من الإصابة تحسباً لعودته لقيادة منطقة الوسط فى لقاء الفريق المقبل أمام مصر المقاصة في الثانى من أبريل المقبل بالجولة السابعة عشرة للدورى.

وحصل لاعبو سموحة على راحة بعد الفوز الأخير الذى حققوه على أسوان بخماسية نظيفة فى الجولة الماضية للدورى رفعتهم للنقطة 22 نقطة في المركز السابع من 15 مباراة ، فاز الفريق الأزرق فى 4 وتعادل فى 10 وخسر لقاءً وحيداً، وأحرز لاعبوه 22 هدفا ومنى مرماه بـ15.

ويغيب على غزال عن مباريات سموحة منذ فترة بداعى الإصابة، بالرغم من مشاركته مع الموج الأزرق منذ التعاقد معه قادما من الدورى البرتغالى بداية الموسم الحالي بعد فشل انتقاله للزمالك.