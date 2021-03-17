شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل للاعبى بيراميدز بفندق الاقامة بعد الفوز على نامونجو.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم العاملون بفندق الإقامة استقبالا مميزًا للاعبي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز والجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى أروابارينا، بعد عودتهم من ملعب تنزانيا الوطني بالعاصمة دار السلام، عقب الفوز على نامونجو التنزاني بهدفين دون رد.

وتستعد بعثة بيراميدز لمغادرة تنزانيا والعودة إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة بعدما أتمت المهمة بنجاح، ومن المنتظر أن تستقل البعثة الطائرة الخاصة فى التاسعة مساءً بتوقيت تنزانيا، على أن تصل مطار القاهرة فى الرابعة فجرًا.

وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزانى بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما على ستاد "بنجامين مكابا"، في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل هدفى فوز بيراميدز رمضان صبحى من ركلة جزاء فى الدقيقة 71، وفى الدقيقة 85 سجل عمر جابر الهدف الثانى. بهذا الفوز يعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا الزامبى ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.



استقبال حافل لبيراميدز فى فندق الاقامة



استقبال حافل لبيراميدز



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