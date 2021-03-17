شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 27 / 20 ويتوج بطلا لكأس مصر لسيدات اليد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 20/27 ، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى نهائى المسابقة على صالة أكتوبر الدولية فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .

فيما نجح فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج فى الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 27/25 فى مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع بكأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 ليحصدن الميدالية البرونزية .

وتأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 25/22 فى إطار نصف نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد فى المواجهة التى أقيمت بينهما على على صالة أكتوبر، بينما تأهل الأهلي بعد الفوز على سبورتنج فى نصف النهائي.

وشهدت مباريات كرة اليد حضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط فى ظل تخفيض أعداد الحضور للحماية من فيروس كورونا، حيث إن مباريات القمة تقتصر على حاملى البطاقات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الناديين فقط.

وتقام الجولة الـ 32 من دورى عمومى سيدات اليد السبت المقبل بمواجهات بين كل من: سموحة مع الشمس وسبورتنج مع الزمالك والمعادي مع الأهلي والجزيرة مع منوف، و6 أكتوبر مع هليوبوليس والزهور مع حلوان وهليوليدو مع مدينة نصر، وتشامبيون الرحاب مع أصحاب الجياد.