شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سبورتنج يهزمن الشمس ويحصدن برونزية كأس مصر لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات كرة اليد بنادى سبورتنج فى الفوز على نظيره الشمس بنتيجة 27/25 ، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس مصر لسيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 ليحصدن الميدالية البرونزية .

فيما يلتقى فى مباراة تحديد البطل حاليا فريقا الأهلى و الزمالك، على صالة أكتوبرالدولية، حيث تأهل فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك بالفوز على نظيره الشمس بنتيجة 25/22 فى إطار نصف نهائى كأس مصر لسيدات كرة اليد فى المواجهة التى أقيمت بينهما على على صالة أكتوبر، بينما تأهل الأهلي بعد الفوز على سبورتنج فى نصف النهائي.

وتشهد مباريات كرة اليد حضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط فى ظل تخفيض أعداد الحضور للحماية من فيروس كورونا، حيث إن مباريات القمة تقتصر على حاملى البطاقات وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة الناديين فقط.

وتقام الجولة الـ 32 من دورى عمومى سيدات اليد السبت المقبل بمواجهات بين كل من: سموحة مع الشمس وسبورتنج مع الزمالك والمعادي مع الأهلي والجزيرة مع منوف، و6 أكتوبر مع هليوبوليس والزهور مع حلوان وهليوليدو مع مدينة نصر، وتشامبيون الرحاب مع أصحاب الجياد.