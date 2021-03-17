شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يمنح اللجنة الفنية كافة الصلاحيات لتعديل المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي أن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى، منح كافة الصلاحيات للجنة الفنية لإدارة فريق الكرة ، واتخاذ ماهو مناسب لعودة فريق الكرة للمسار الصحيح وإعادة البسمة لجماهير الدراويش فى كل مكان .

أضاف وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن رئيس النادى فوض النائب أحمد عثمان بالتنسيق مع اللجنة الفنية فى إتخاذ القرارت الفنية والإدارية فيما هو فى صالح النادى الاسماعيلى وفريق الكرة.