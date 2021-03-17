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بعد تألقه في الكونفدرالية.. "الخلفية" تضرب رمضان صبحي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعرض رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة فريقه أمام نامونجو في دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفي تصريحات للصحفيين، قال مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي في بيراميدز، إن إصابة رمضان صبحي عبارة عن شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية.

وتألق رمضان مع فريقه في مواجهة الفريق التنزاني وسجل هدفاً بينما سجل زميله عمر جابر الهدف الأخر في فوز بيراميدز (2-0).

وأشار المنيري إلى رمضان صبحي يحتاج لفترة راحة تصل إلى 10 أيام يقضيها بين العلاج والتأهيل من جديد خلال فترة التوقف الدولي المُقبلة.

وفور وصول بيراميدز إلى القاهرة صباح الخميس، سيخضع رمضان صبحي لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى قوة الإصابة ووضع البرنامج العلاجي النهائي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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