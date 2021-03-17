قناة الزمالك: فريق الكرة الأكثر حصولاً على المستحقات.. وفرق الصالات تعاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قالت نيرة الأحمر، مقدمة برنامج "أخبارنا"، على فضائية الزمالك، إن فرق الصالات بناديه يجمع أفرادها الأموال من بعضهم البعض ليخوضوا المباريات.

وأضافت نيرة، خلال تقديمها حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "أخبارنا":"فريق كرة القدم هو أقل فريق يتبقى له مستحقات بالنادي وفي النهاية تكون هذه النتائج؟.. نعلم أن النادي بيمر بمرحلة انتقالية وكل الاحترام والتقدير للجنة المؤقتة التي تُدير النادي ولكن أطالبهم بالالتفات لمصدر البهجة.. أطالبهم بالنظر للألعاب الأخرى".

وأتم مقدمة برنامج "أخبارنا" رسالتها قائلة:"أطالب الإدارة بالتركيز مع فرق اليد والسلة والطائرة بالتحديد فهذه الفرق مقبلة على شهر الحسم، لذا أطالب الإدارة الحالية بالجلوس مع فرق الصالات فلديهم بطولات ستُحسم وعلى أقل تقدير كل فريق منهم قادر على تحقيق بطولة أو اثنين".

وهُزم فريق القدم بنادي الزمالك يوم أمس الثلاثاء، أمام نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ليتأزم موقفه في التأهل.