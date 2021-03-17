مدرب بيراميدز: تجاوزنا الصعاب و"المواد الغريبة".. ونحتاج للراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق
أشاد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز بنجاح فريقه في تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق الانتصار في مباراة الفريق بالكونفيدرالية.
وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزاني بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.
والتقى الفريقان على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.
وقال مدرب بيراميدز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "الظروف والأجواء كانت صعبة في ظل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية وعدم وجود أي فرصة الفترة الماضية للإعداد والتقاط الأنفاس".
وتابع "الفريق كان مرتبطا بخوض مباراة هامة في كأس مصر قبل ساعات قليلة من السفر إلى تنزانيا ومع ذلك تعامل اللاعبون مع الأمور بصورة رائعة".
وأضاف "الفريق اضطر لتغيير غرف الملابس قبل بداية المباراة بدقائق قليلة بسبب مواد غريبة تم وضعها على ملابس اللاعبين، وهو ما أربك الفريق لفترة".
وشدد "الفريق تجاوز الأمر ونجح في تحقيق الفوز رغم الظروف، وإدارة النادي تعاملت بصورة رائعة بعد الشكوى للكاف مما حدث".
واستمر "اللاعبون يحتاجون الآن للراحة ويستحقوا الحصول على الراحة التي يحتاجون إليها خاصة وأنهم قدموا مباريات قوية للغاية في الفترة الأخيرة ولعبوا مواجهات غاية في الصعوبة والقوة".
واشار "حان الوقت لاستغلال فترة التوقف الدولي للراحة قبل استئناف التدريبات والعودة".
واختتم "جميع المباريات صعبة وبيراميدز مرتبط بمباريات قوية في مختلف البطولات سواء محليا أو قاريا ونسعى للفوز بكل اللقاءات التي نلعبها أملا في مواصلة المشوار. الناجح".