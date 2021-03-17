مدرب بيراميدز: تجاوزنا الصعاب و"المواد الغريبة".. ونحتاج للراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أشاد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لنادي بيراميدز بنجاح فريقه في تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق الانتصار في مباراة الفريق بالكونفيدرالية.

وحقق بيراميدز الفوز على نامونجو التنزاني بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

والتقى الفريقان على الملعب الوطني بتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

وقال مدرب بيراميدز في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة "الظروف والأجواء كانت صعبة في ظل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية وعدم وجود أي فرصة الفترة الماضية للإعداد والتقاط الأنفاس".

وتابع "الفريق كان مرتبطا بخوض مباراة هامة في كأس مصر قبل ساعات قليلة من السفر إلى تنزانيا ومع ذلك تعامل اللاعبون مع الأمور بصورة رائعة".

وأضاف "الفريق اضطر لتغيير غرف الملابس قبل بداية المباراة بدقائق قليلة بسبب مواد غريبة تم وضعها على ملابس اللاعبين، وهو ما أربك الفريق لفترة".

وشدد "الفريق تجاوز الأمر ونجح في تحقيق الفوز رغم الظروف، وإدارة النادي تعاملت بصورة رائعة بعد الشكوى للكاف مما حدث".

واستمر "اللاعبون يحتاجون الآن للراحة ويستحقوا الحصول على الراحة التي يحتاجون إليها خاصة وأنهم قدموا مباريات قوية للغاية في الفترة الأخيرة ولعبوا مواجهات غاية في الصعوبة والقوة".

واشار "حان الوقت لاستغلال فترة التوقف الدولي للراحة قبل استئناف التدريبات والعودة".

واختتم "جميع المباريات صعبة وبيراميدز مرتبط بمباريات قوية في مختلف البطولات سواء محليا أو قاريا ونسعى للفوز بكل اللقاءات التي نلعبها أملا في مواصلة المشوار. الناجح".