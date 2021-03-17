"اليويفا" يصر على إقامة بطولة أمم أوروبا 2020 بحضور الجماهير

المنامة - ياسر ابراهيم -

لا يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إقامة بطولة كأس أمم أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، دون حضور جماهيري.



وسيعدل "اليويفا" في نهاية أبريل المقبل خطته الأولية، المتضمنة 12 مدينة مضيفة لمباريات البطولة، في حال عدم تمكن بعض المدن من استضافة المتفرجين.



وقالت المنظمة القارية لوكالة "فرانس برس": "إذا اقترحت مدينة أحد السيناريوهات داخل أبواب موصدة"، فإن المباريات التي كانت ستستضيفها "قد" تنقل "إلى مدن أخرى قادرة على استقبال الجماهير".



وكان من المقرر أن تقام النسخة الـ16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، بمشاركة 24 منتخبا، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديدا بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.



والمدن المقررة أن تستضيف الحدث الكروي القاري هي: أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر- هنغاريا)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (إسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، سان بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.



وتستضيف مدينة سان بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.



المصدر: وكالات