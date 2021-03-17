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الامارات | رئيس "الليغا" يفتح الباب أمام عودة الجماهير

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى رئيس رابطة لكرة القدم "الليغا" خافيير تيباس، تفاؤله بإمكانية إقامة المباراة النهائية الثانية لكأس ملك إسبانيا بحضور الجماهير. وتحدث تيباس، اليوم عن عودة الجماهير لحضور المباريات مجددا في الملاعب. وتقام المباراة النهائية لنسخة الموسم الماضي من الكأس والتي تجمع بين ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، في الثالث من أبريل المقبل، بدون حضور جماهيري.

وبعد 14 يوما ستيم إقامة المباراة النهائية لنسخة الموسم الحالي، بين وأتلتيك بلباو، وقال تيباس: "إذا كانت الظروف تسمح بذلك، فسيكون بإمكاننا إقامتها بحضور الجماهير". وأضاف: "نحن نجهز لذلك بالفعل، لقد كنا متواجدين لمدة عام وتعلمنا ونأمل في أن نتمكن في الاسبوع الثالث من أبريل من إعادة نسبة من الجماهير للملاعب".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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