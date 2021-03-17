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الامارات | بالفيديو.. ليفربول يحتفل برباعية تاريخية لمحمد صلاح

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى نادي ليفربول عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بالأهداف الأربعة التي سجلها نجمه المصري محمد صلاح في شباك واتفورد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 31 من في موسم 2017-2018.

وحرص موقع النادي، على عرض فيديو، لأهداف الفرعون المصري صلاح، في حدث صادف اليوم 17 مارس، الذكرى الثالثة لتسجيل صلاح الرباعة التاريخية في مرمى واتفورد، مع وضع تعليق على الفيديو يقول فيه: في مثل هذا اليوم من العام 2018، محمد صلاح يسجل رباعية في شباك واتفورد على ملعب أنفيلد". يذكر أن صلاح سبق له في ذلك الموسم الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بعد تسجيل 32 هدفاً.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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