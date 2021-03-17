الامارات | سالم الشامسي رئيسا للجنة الحكام في اتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم الشامسي رئيسا للجنة الحكام في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافق مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم على اعتذار علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة من رئاسة لجنة الحكام، كما قرر تكليف سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة برئاسة اللجنة على أن يتم اختيار أعضائها خلال الأيام المقبلة.

وكان اتحاد الكرة قد كشف في وقت سابق اعتذار علي حمد، واشار إلى أن تقديم استقالته جاء لأسباب خاصة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

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