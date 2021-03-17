شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفوز على نامونجو في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بيراميدز على نظيره نامونجو التنزاني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الثاني للمجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح بيراميدز في تسجيل هدفين في شباك نامونجو التنزاني.

وافتتح التهديف رمضان صبحي في الدقيقة الـ71، ولحقه عمر جابر بالهدف الثاني في الدقيقة الـ84 من عمر المباراة.

وقد رفع هذا الفوز رصيد بيراميدز إلى 6 نقاط في المركز الأول، بينما يحتل نامونجو الركز الثالث برصيد خال من النقاط.

وكان بيراميدز قد أعلن قبل اللقاء شكواه إلى «كاف» بسبب وجود مادة بيضاء على قمصان لاعبي الفريق مما أصابهم تسبب لهم في حكة وطفح جلدي، وبالتالي تخلى بيراميدز عن زيه الأسود ليخوض المباراة بالزي الأبيض كبديل.