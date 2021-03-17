شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة السعودى يدرس التقدم بطلب لاستضافة نهائى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادى الاتحاد السعودى، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصرى أحمد حجازى، تدرس التقدم بطلب رسمى لاستضافة مباراة نهائى البطولة العربية (بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال)، حيث تأهل اتحاد جدة السعودى والرجاء المغربى إلى النهائى الذى لم يتم تحديد موعده حتى الآن. ‏وبحسب صحيفة «الميدان الرياضى السعودية» فإن إدارة نادى الاتحاد تنوى تقديم طلب رسمى إلى الاتحاد العربى لكرة القدم، من أجل استضافة مباراة نهائى البطولة العربية أمام الرجاء المغربى.

وأضافت: «يواصل الاتحاد العربى لكرة القدم مساعيه ومفاوضاته لتحديد موعد المباراة النهائية من البطولة العربية للأندية الأبطال كأس محمد السادس نسخة 2019-2020، والتى تأخرت بسبب الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19. وتابعت: كما يتشاور الاتحاد العربى لكرة القدم حاليًا مع الاتحاد المغربى لكرة القدم لإقامة النهائى بالمغرب، ولم يتحدد الموعد الرسمى بعد، ومن الممكن إقامة المباراة بنهاية شهر إبريل المقبل أو بعد عيد الفطر المبارك خلال شهر مايو المقبل.

وكان الاتحاد السعودى أطاح بشقيقه الشباب من دور نصف النهائى للبطولة العربية، بينما تفوق الرجاء على نظيره الإسماعيلى المصرى. يشار إلى أن النجم الساحلى التونسى هو حامل لقب البطولة موسم 2018-2019، بعدما تغلب فى المباراة النهائية على الهلال، بهدفين مقابل هدف.