شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز تدريبات «باريس سان جيرمان» بسبب إصابات «كورونا» المتزايدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت تقارير صحفية فرنسية إغلاق مركز تدريبات فريق باريس سان جيرمان، مرة أخرى بسبب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين والموظفين.

وبحسب شبكة «RMC» الفرنسية، فإن سان جيرمان قرر إغلاق مقر تدريبات الفريق فى العاصمة مرة أخرى حتى إشعار آخر عقب اكتشاف حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد. وأضافت: باريس سان جيرمان أغلق مركز التدريب فى وقت سابق فى ظروف مشابهة عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين والموظفين بالنادى.

ولم يعلّق النادى الباريسى حتى هذه اللحظة على هذه المعلومات، سواء بالنفى أو التأكيد.

وواجه باريس سان جيرمان مساء الأربعاء، فى دور الـ16 من كأس فرنسا، والجريدة ماثلة للطبع.

وسقط باريس سان جيرمان فى فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق نانت بنتيجة 2- 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب «حديقة الأمراء»، فى ختام منافسات الجولة الـ29 من الدورى الفرنسى للموسم الحالى 2020- 2021.

وكان باريس سان جيرمان نجح فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا بعد تعادله الإيجابى مع ضيفه برشلونة الإسبانى 1- 1 مساء الأربعاء الماضى فى إياب دور الـ16، مستفيدا من فوزه الكبير الشهر الماضى على ملعب «كامب نو»، فى لقاء الذهاب بنتيجة 4- 1. وفشل باريس سان جيرمان فى اعتلاء صدارة ترتيب الدورى الفرنسى، بعد تعادل ليل صاحب الصدارة برصيد 63 نقطة مع مضيفه موناكو فى وقت سابق، إذ توقف رصيد الفريق الباريسى عند 60 نقطة فى الوصافة، بينما رفع نانت رصيده للنقطة 27 ليحتل المركز الثامن عشر فى المسابقة.