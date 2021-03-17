شكرا لقرائتكم خبر عن «موراى» يتلقى دعوة للمشاركة فى «ميامى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد منظمون أن البطل السابق، آندى موراى، تلقى بطاقة دعوة للمشاركة فى بطولة ميامى المفتوحة للتنس، هذا الشهر.

وسبق للاعب البريطانى، المصنف الأول على العالم سابقا، الفوز ببطولة ميامى مرتين، فى 2009 و2013.

وتراجع موراى، البالغ عمره 33 عاما، للمركز 116، فى التصنيف العالمى، بعد غياب طويل للإصابة، عقب جراحتين فى الفخذ.

وقال جيمس بليك، اللاعب السابق ومدير بطولة ميامى المفتوحة، فى إفادة صحفية «من الرائع عودة موراى إلى ميامى.. كافحت خلال مسيرتى فى الملاعب للعودة من الإصابة، وأتفهم وأحترم كثيرا العمل والمجهود الكبير، الذى يبذله موراى للعودة لبطولات المحترفين».

ولم يتمكن موراى، الفائز بثلاثة ألقاب فى البطولات الأربع الكبرى، من السفر إلى أستراليا المفتوحة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكانت آخر بطولة خاضها روتردام المفتوحة، حين خسر أمام الروسى أندريه روبليف، قبل أسبوعين.

وقرر الانسحاب من بطولة دبى، هذا الأسبوع، بعد أن وضعت زوجته طفلهما الرابع.

إحدى مباريات بطولة ميامى للتنس

وستقام بطولة ميامى، بين 22 مارس والرابع من إبريل.

على جانب آخر ودعت المصرية ميار شريف، بطولة مونتيرى للتنس من الدور الأول، بعد هزيمتها، من المصنفة 79 عالميا، الأمريكية لورين ديفيس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتلقت شريف الهزيمة من منافستها الأمريكية بنتيجة (1/6) و(6/2) و(6/3)، فى أول ظهور لها بالبطولة المكسيكية.

وستواجه لورين ديفيس فى الدور القادم الفائزة من مباراة الروسية آنا بلينكوفا والسويسرية فيكتوريا جولوبيك.

ومن المقرر أن تكون مشاركة شريف القادمة فى بطولة ميامى (فئة 1000 نقطة)، المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 مارس وحتى 4 إبريل، بعد منحها بطاقة الدعوة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.