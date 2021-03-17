شكرا لقرائتكم خبر عن كوادرادو «ملك التمريرات الحاسمة» فى الكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الكولومبى خوان كوادرادو، ظهير يوفنتوس، للعب دوره البارز بتمريرة للبرتغالى كريستيانو رونالدو ليفتتح الثلاثية التى سجلها على ملعب كاليارى (3-1).

ورفع كوادرادو رصيده من التمريرات الحاسمة هذا الموسم إلى 15 «أسيست» ليصبح نجم صناعة الأهداف فى إيطاليا بلا منازع.

ويعد كوادرادو، البالغ من العمر 32 عاما، إحدى الركائز المهمة للديناميكية الهجومية لليوفنتوس.

وبينما يتولى كريستيانو تسجيل الأهداف (30 هدفا هذا الموسم)، يقوم اللاعب الكولومبى بالتمريرات الحاسمة التى استحق عنها لقب «ملك الأسيست».

وفى غيابه عن الملعب هذا العام عانى فريق «السيدة العجوز» كثيرا ليكون خطيرا على الخصم. فقد افتقر إلى ما يتسم به كوادرادو من تغيير فى الإيقاع ومهارة المراوغة وكثافة اللعب، فهو لاعب محورى بالنسبة لمدربيه فى الأعوام الأخيرة.

فقد كان ماسيميليانو أليجرى يضعه فى مركز جناح متقدم فى تشكيلة 4-2-3-1 أو فى الجناح فى 3-5-2، بينما كان ماوريسيو سارى يضعه فى مركز الظهير الأيمن، مما أسهم فى تحسين مهاراته الدفاعية بشكل ملحوظ.

أما أندريا بيرلو فيدفع به هذا الموسم فى مختلف أنحاء المعلب، كظهير أيمن وأيسر وكجناح متقدم فى جانبى المستطيل الأخضر، وهكذا يستمر كوادرادو عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة ليوفنتوس.

وكانت تمريرته لكريستيانو رونالدو، الأحد الماضى، بركلة ركنية رائعة أسكنها «الدون» برأسه فى شباك كاليارى، السابعة له هذا الموسم فى الدورى الإيطالى، يضاف إليها تمريرته فى مباراة كأس السوبر الإيطالى التى فاز بها يوفى أمام نابولى فى يناير الماضى.

كما بصم على تمريرة سحرية أخرى فى كأس إيطاليا، و6 تمريرات فى دورى أبطال أوروبا.

وودع يوفنتوس أهم بطولة قارية على يد بورتو البرتغالى فى ثمن النهائى، ليواصل ابتعاده عن اللقب القارى.

وفى مباراة الذهاب قدم كوادرادو تمريرة رائعة سجل منها فيدريكو كييزا هدفه (المباراة انتهت 2-1 لصالح بورتو) وتخطى 30 عرضية. ووقع النجم الكولومبى على أكثر من ضعف التمريرات الحاسمة لليوفى فى الموسم الماضى، بـ 7 تمريرات. وقبل عامين قدم 3، ومنذ 3 مواسم حقق 9 تمريرات. ومع ذلك، مازال كوادرادو يبحث عن أول هدف له فى الموسم بعدما سجل واحدا على الأقل فى المواسم الخمسة الماضية. ويعود رقمه القياسى من الأهداف إلى موسم 2013-2014، حينما أحرز 11 هدفا بقميص فيورنتينا.

وعلاوة على مردوده الرائع فى الملعب، يمارس كوادرادو دور القائد بين زملائه فى الفريق الإيطالى، ولم يتردد فى الظهور يوم الثلاثاء الماضى للتعليق على الإقصاء من التشامبيونزليج ومواجهة الخسارة. وقال اللاعب الكولومبى حينها: «هذه هى كرة القدم، يجب أن نرفع رؤوسنا، نحن محترفون، فريقنا كبير والفرق الكبيرة تمر بمثل هذا الأمور».

وسيحاول يوفنتوس فى الوقت الراهن المنافسة على لقب الدورى الإيطالى حتى النهاية، رغم أنه يحتل حاليا المركز الثالث، ويبتعد بـ 10 نقاط عن إنتر المتصدر.