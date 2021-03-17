شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «دى بيك» و«سولسكاير» فى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن الهولندى، دون فان دى بيك، لاعب وسط مانشستر يونايتد، سيلجأ إلى نائب الرئيس التنفيذى إد وودوارد، بشأن أزمة عدم مشاركته مع الفريق. وانضم فان دى بيك إلى مانشستر يونايتد فى الصيف الماضى، قادمًا من أياكس، مقابل 40 مليون جنيه إسترلينى، لكنه لم يحظ بثقة المدرب أولى جونار سولسكاير، الذى أشركه فى 26 مباراة معظمهم كبديل.

وبحسب صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فقد قرر دى بيك عقد محادثات مع إد وودوارد، لمعرفة موقفه مع الفريق، والأقرب أنه سيطلب الرحيل. وأوضحت الصحيفة أن دى بيك قلق بشأن تواجده فى قائمة منتخب بلاده خلال نهائيات كأس الأمم الأوروبية بالصيف، فى ظل عدم مشاركته مع مانشستر يونايتد.

وتردد أن مانشستر يونايتد قام بشراء دى بيك خوفا من الرحيل المفاجئ لبول بوجبا، إلا أن بقاء النجم الفرنسى فى أولد ترافورد، قلص فرص لاعب أياكس السابق فى المشاركة. ويأتى دى بيك سادسا فى اختيارات سولسكاير للاعبى وسط مانشستر يونايتد، بعد بول بوجبا وبرونو فيرنانديز وفريد ونيمانيا ماتيتش وسكوت ماكتوميناى.