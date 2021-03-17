شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث نظام تطبيق اليوم الكامل خلال توقف الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك تطبيق فكرة اليوم الكامل خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

ويتوقف الدوري الممتاز بداية من يوم 22 مارس الجاري استعداداً لخوض منتخبنا الوطني مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ويحاول كارتيرون المدير الفني للزمالك الإرتقاء بالمستويات البدنية للاعبين قبل مواجهة مولودية الجزائر المقررة خلال شهر ابريل المقبل والتي يسعي الفريق لتحقيق الفوز خلالها للتمسك ببصيص امل المنافسة علي حجز احدي بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وتأزم موقف الفريق في البطولة الافريقية بعد الخسارة الأخيرة التي لقيها من الترجي التونسي " الثلاثاء " في المباراة التي جرت في القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وتتضمن فكرة كارتيرون المدير الفني للزمالك ان يكون المران علي فترتين بحيث تكون فترة توقف الدوري بمثابة برنامج اعداد جديد لتجهيز اللاعبين واعدادهم للفترة المقبلة سواء امام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والذي يسعي المدير الفني لتحقيق الفوز خلالهما وانتظار تعثر المولودية امام الترجي التونسي فضلاً عن الاستعداد لبقية مباريات الدوري والذي يسعي الفريق لتحقيق الفوز بها في الموسم الحالي.