شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد برنامج خاص لتجهيز مروان حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من مدرب الاحمال بالفريق وضع برنامج خاص للاعبين ليؤودونه خلال فترة توقف مسابقة الدوري بسبب الأجندة الدولية وانشغال المنتخب الوطني بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم 2021.

وحدد كارتيرون المدير الفني للزمالك تدريبات خاصة مكثفة لمروان حمدي مهاجم الفريق الذي يتحفظ المدير الفني علي مستواه الفني والبدني.

وطلب كارتيرون من جهازه المعاون الإرتقاء بالمستوي البدني لجميع اللاعبين ويبحث كارتيرون مع جهازه المعاون كيفية الارتقاء بمستويات جميع اللاعبين للوصول بهم لأعلي فورمة قبل مواجهة مولودية الجزائر المقررة في شهر ابريل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

وتأزم موقف الفريق الكروي لنادي الزمالك بعد الخسارة الاخيرة من الترجي التونسي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي التي اقيمت " الثلاثاء " علي ارض ستاد القاهرة والتي صعبت من موقف الفريق في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة بعدما تجمد رصيده عند نقطتين بقي بهما في المركز الثالث في جدول المجموعة.