شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عقوبات علي لاعبي الزمالك بتوصية من كارتيرون بعد الخسارة من الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سيطر الحزن علي ارجاء نادي الزمالك عقب الخسارة من الترجي التونسي وتضاؤل فرص الفريق في الصعود للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي بعد تجمد رصيده عند نقطتين بقع بهما في المركز الثالث في جدول المجموعة.

وشنت جماهير الزمالك التي حضرت المباراة من ستاد القاهرة هجوما ًعنيفاً علي لاعبي الزمالك وجهازهم الفني بقيادة باتريس كارتيرون وحملتهم مسؤولية الخسارة والظهور بمستوي متدني وغياب الروح عن جميع اللاعبين ونال محمود جنش النصيب الأكبر من هتافات الجماهير ضده واتهموه بأنه من الأسباب الرئيسية التي وصلت بالفريق بهذا المستوي بعد الخلافات والأزمات التي دخل فيها مع زميله محمد ابوجبل خلال الفترة الأخيرة.

وحمل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مسؤولية الخسارة لتدني مستوي لاعبي الفريق وغياب الروح والدافع عنهم ودخل المدير الفني في وصلة هجوم شديد علي لاعبيه سواء في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة اوفي اجتماعه بهم عقب انتهاء المباراة داخل غرفة خلع الملابس.

و فرض كارتيرون المدير الفني للزمالك ثلاث عقوبات صارمة علي اللاعبين اعتبرها صارمة بعد الخسارة من الترجي حيث طلب من اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز.

العقوبة الاولي تجميد مستحقات جميع لاعبي الزمالك المقيدين افريقياً وعدم صرف دفعة شهر فبراير المتأخرة الا بعد تحقيق الفوز علي مولودية الجزائر في الجزائر.

العقوبة الثانية : الغاء جميع المكافأت المستحقة للاعبين عن أي مكافأت متأخرة لهم في تلك البطولة وعدم صرفها الا بعد الصعود للدور قبل النهائي.

العقوبة الثالثة : هدد كارتيرون لاعبي الزمالك برفع توصية لإدارة النادي بخصم دفعة من مستحقات جميع اللاعين المقيدين افريقيا حال ظهورهم بنفس المستوي الذي ظهروا عليه امام الترجي التونسي في مباراة " الثلاثاء ".