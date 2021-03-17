شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل هاني أبو ريدة غدًا.. والأندية تطلب عقد اجتماع مع الشركة الراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل في الواحدة ظهر غد الخميس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أصر على لقاء أسرة العاملين بالاتحاد لتقديم الشكر لهم على طيب مشاعرهم تجاه احتفاظه بمقعده في الانتخابات التي اجريت يوم الجمعة الماضي في الجمعية العامة للكاف.

في شان آخر طالبت أندية القسم الممتاز في اجتماعها اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم اجتماع مشترك مع الشركة الراعية للأندية من أجل التوصل إلى تفاهمات معها حول حقوق الأندية السابقة لديها، ومناقشة المقترحات الخاصة بعلاقات العمل بين الأندية والشركة مستقبلا.